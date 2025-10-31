 Aller au contenu principal
Casino étend son plan "Renouveau 2028" à 2030
information fournie par AOF 31/10/2025 à 09:05

(AOF) - Casino a dévoilé ses résultats du troisième trimestre, faisant ressortir une légère hausse de son chiffre d’affaires de 0,5 % à un peu plus de 2 milliards d’euros en données comparables. Le distributeur a annoncé l'extension du plan « Renouveau 2028 » à 2030. « Nous voulons voir plus loin, a expliqué Philippe Palazzi, directeur général depuis mars 2023. La mission et la direction demeurent inchangées. Le groupe n’a plus rien à voir avec 2023. Notre positionnement est le bon. Nous sommes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes équipes. Le redressement du groupe est bien engagé. »

L'Ebitda ajusté s'établit à 456 millions d'euros (+13%) sur les 9 mois 2025, portant le taux de marge à 7,5% (+106 bps).

Le groupe annonce avoir également satisfait son premier test de solvabilité (covenant) et dispose d'une position de liquidité s'élevant à 1,22 milliard d'euros au 30 septembre 2025.

Des renégociations avec les créanciers vont être entamées et devraient se terminer à la fin du premier semestre 2026, espère Philippe Palazzi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

, 1 er groupe de proximité en France, 2 ème en e-commerce non-alimentaire, créé en ;

- Chiffre d’affaires de 8,96 Mds€, réalisé à 48 % par Monoprix, 17 % par Franprix, 17 % par Proximité Casino et 14 % par l’e-commerce non-alimentaire sous la marque Cdiscount ;

- Patrimoine immobilier de 0,9 Md€ ;

- Ambition : après le changement d’actionnariat et la restructration financière de l’hiver 2024, définition de 4 enjeux majeurs : pérennisation du choix de commerce de proximité en France et de la notoriété des marques, capitalisation sur les formats premium et de proximité, modularité des actifs immobiliers, croissance via les nouvelles offres de produits et services et les partenariats avec les acteurs de l’innovation et les experts du digital ;

- Capital contrôlé à 53,73 % par France Retail Holdings, consortium regroupant Daniel Kretinsky, actionnaire majoritaire, ainsi que Fimalac (Ladreit de Lacharrière) et le fonds britannique Attestor ;

- Laurent Pietraszewski préside le conseil de 7 administrateurs, Philippe Palazzi étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage sur Monoprix, Franprix et les enseignes de proximité- Vival, Spar, Le Petit Casino, Sherpa, exploités à 91 % en gérance ou franchise,

- ouverture de magasins concentrée sur l’Ile-de-France et les axes rhodanien et méditerranéen,

- digitalisation des accès à l’offre via les applications, les sites marchands des enseignes les partenaires -Amazon Prime Now, Microsoft, UberEats, Deliveroo, Ocado…- et les services en magasin -shop & go, click & collect, livraison à domicile…,

- monétisation des actifs immobiliers -offre de stockage pour les particuliers, création de data centers, programmes de co-promotion… ;

- Stratégie environnementale :

- Bilan restructuré en avril 2024 (1,4 Md€ de dettes nettes) en voie de renforcement par cession d’actifs

=/ Défis /=

- Condition de cession des actifs français restant à vendre après la sortie des filiales sud-américaines : 463 super et hypermarchés rachetés d’ici la fin du 3 ème trimestre par Auchan, Carrefour et Les Mousquetaires ;

- Développement des diversifications : les solutions market place Oktopia, les services énergie et cloud avec Green Yellow ;

- Exécution du business plan 2024-28 (1,6 Md€ d’investissements de rénovation sur la période) visant pour :

- 2024 : 12 Mds€ de revenu, 1 % de marge opérationnelle et un flux de trésorerie des opérations négatif de 578 M€,

- 2028 : chiffre d’affaires de 11,5 Mds€, marge opérationnelle de 8 % et flux de trésorerie des opérations de 517 M€ :

