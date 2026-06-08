Casino et la famille Zouari réorganisent leur partenariat dans le commerce de proximité

Le distributeur et la famille Zouari franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat historique, noué il y a plus de 25 ans autour du développement des enseignes Franprix et Monoprix. Les deux partenaires ont signé un nouveau contrat visant à renforcer leur coopération et à accélérer la croissance de leurs réseaux de commerce de proximité.

Cette réorganisation s'appuie sur la conviction partagée que le commerce de proximité répond à des attentes de plus en plus fortes en matière d'accessibilité, de praticité, de services du quotidien et de maillage territorial. Fortement implantée à Paris et en Île-de-France, la famille Zouari apporte sa connaissance du terrain, sa proximité avec les consommateurs et son expertise opérationnelle.

Dans ce cadre, le développement du réseau Franprix sera porté par une nouvelle structure détenue à 60% par la famille Zouari et à 40% par Franprix. Cette entité exploitera dans un premier temps une trentaine de magasins. Le dispositif s'inscrit dans la continuité du modèle déjà mis en place chez Monoprix, où une structure dédiée exploite actuellement une cinquantaine de magasins Monop'.

Ces deux véhicules ont vocation à soutenir l'ouverture, l'acquisition et le développement de nouveaux points de vente, en s'appuyant sur les compétences opérationnelles des équipes et sur une capacité d'investissement renforcée.

Parallèlement, Franprix prévoit de prendre le contrôle intégral de Pro Distribution, dont il détient actuellement 73% du capital. Cette société exploite environ 90 magasins.

La finalisation de l'opération demeure soumise aux autorisations réglementaires habituelles, notamment de l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'aux procédures sociales requises. Sa conclusion est attendue d'ici la fin de l'année 2026.