Casino : ébauche de double-creux sur 0,22E, à valider au-delà des 27,25E
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:20

Un double creux historique sur 0,22/0,222E, et plus globalement une figure de retournement moyen terme de forme parabolique pourrait être validée en cas de franchissement de la récente résistance des 0,25E avec comme premier objectif la MM100 qui gravite vers 0,2725E puis la résistance des 0,32E testée mi-novembre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

