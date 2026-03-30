Casino dévoile un redressement de sa rentabilité et évoque son chantier financier
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 18:22
Un rebond opérationnel chiffré
Malgré un chiffre d'affaires brut en léger recul (-2,5 %, à 8,26 milliards d'euros), Casino est parvenu à stabiliser ses ventes en données comparables ( 0,5 %). Ce sont les marques de proximité (Monoprix, Franprix) qui ont porté le groupe, compensant la fragilité de Cdiscount.
Le véritable succès de l'exercice réside dans l'efficacité opérationnelle avec un Ebitda ajusté de 14%, à 655 millions d'euros, en hausse de 79 millions d'euros.
De son côté, l'Ebitda après loyers a affiché une progression spectaculaire de 77%, à 198 millions d'euros, et le résultat opérationnel courant est repassé dans le vert à 64 millions d'euros, contre une perte de 49 millions d'euros un an plus tôt.
Cette performance provient d'une cure d'austérité drastique : rationalisation du parc (sortie de 1 178 points de vente), massification des achats et réduction des coûts fixes.
Une structure financière sous haute tension
Si Casino respecte ses engagements bancaires, sa situation nette demeure fragile. Le résultat net consolidé affiche une perte de 402 millions d'euros, et la dette financière nette s'est creusée pour atteindre 1,49 milliard d'euros.
La liquidité du groupe, bien qu'établie à 1 milliard d'euros, a fondu de 500 MEUR en un an. Pour assurer sa survie, Casino a obtenu un répit de ses créanciers jusqu'au 28 mai 2026. L'objectif est de sceller un accord définitif de renforcement des fonds propres (environ 300 MEUR) et de réduction de la dette d'ici la fin juin 2026.
Horizon "Renouveau 2030"
Le plan stratégique vise un volume d'affaires de près de 16 milliards d'euros à la fin de la décennie. Cependant, la direction prévient : la restructuration financière nécessaire à ce plan sera "massivement dilutive" pour les actionnaires actuels.
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