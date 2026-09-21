Casino dévoile un accord de principe avec les obligataires Quatrim

Dans le cadre de l'adaptation et du renforcement de sa structure financière, le Groupe Casino a annoncé être parvenu à un accord de principe avec un groupe de porteurs d'obligations Quatrim représentant environ 35% de la dette concernée, faisant suite aux négociations engagées le 7 août dernier.

Cet accord de restructuration s'articule autour de plusieurs ajustements financiers. Une extension de maturité avec le décalage de l'échéance des obligations Quatrim d'un an, de janvier 2028 à janvier 2029. Un remboursement de 10 millions d'euros sera effectué à la date de réalisation de la restructuration et la garantie Monoprix est diminuée de 10 millions d'euros à la suite de ce remboursement et sa maturité est étendue jusqu'en janvier 2029. En parallèle, la garantie accordée par Ségisor fait l'objet d'une mainlevée.

La signature de la documentation contractuelle définitive doit intervenir au cours des prochaines semaines. Cette étape précédera le vote des classes de parties affectées, nécessaire à la modification des plans des sociétés du groupe.