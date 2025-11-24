Casino détaille son plan Renouveau 2030

(AOF) - Le groupe Casino annonce ce lundi le détail de son plan Renouveau 2030, qui "traduit la volonté du Groupe de consolider son redressement et de poursuivre son développement sur ses trois marchés clés : les courses alimentaires du quotidien, la restauration à emporter et les nouveaux services de la vie quotidienne." Pour Monoprix, il vise la rénovation de 100% du parc à horizon 2030, avec un élargissement du déploiement des nouveaux concepts La Cantine et La beauté.

Le groupe prévoit également la rénovation de la marque enseigne Casino avec un nouvel habillage des magasins reprenant avec modernité les codes de l'épicerie historique Casino.

Pour Franprix, il table sur un élargissement du déploiement du concept Oxygène dans 800 magasins d'ici 2030 et l'ouverture de 200 nouveaux magasins d'ici 2030, avec une priorité donnée au développement de la restauration à emporter et des services du quotidien.

Il vise le passage progressif de l'ensemble des marques Petit Casino, Casino Shop et Casino sous la seule marque Casino, spécialisée sur les zones urbaines.

A horizon 2030, les objectifs financiers du groupe reposent notamment sur un volume d'affaires TTC de 15,8 milliards d'euros, un Ebitda ajusté après loyers payés de 644 millions d'euros et un cash flow libre de 286 millions d'euros.

France Retail Holdings (FRH), actionnaire majoritaire du groupe Casino, soutient les objectifs poursuivis par la Direction Générale de Casino en vue de l'adaptation et du renforcement de sa structure financière. Ainsi, FRH serait prêt à garantir une augmentation de capital de 300 ME sous réserve d'une issue satisfaisante des discussions du Groupe avec ses créanciers et de conditions acceptables, en ligne avec l'objectif de ratio de levier et incluant le maintien du contrôle actionnarial de Casino.

"Le soutien de FRH à la stratégie opérationnelle et financière proposée par l'équipe de direction est déterminant pour engager le Groupe sur la voie du développement. Je suis convaincu que nous sommes sur le bon marché, au bon moment, avec la bonne stratégie et avec des objectifs 2030 réalistes et ambitieux", déclare Philippe Palazzi, Directeur général du groupe Casino qui publiera le 26 février ses résultats annuels 2025.

=/ Points-clés /=

, 1 er groupe de proximité en France, 2 ème en e-commerce non-alimentaire, créé en ;

- Chiffre d’affaires de 8,96 Mds€, réalisé à 48 % par Monoprix, 17 % par Franprix, 17 % par Proximité Casino et 14 % par l’e-commerce non-alimentaire sous la marque Cdiscount ;

- Patrimoine immobilier de 0,9 Md€ ;

- Ambition : après le changement d’actionnariat et la restructration financière de l’hiver 2024, définition de 4 enjeux majeurs : pérennisation du choix de commerce de proximité en France et de la notoriété des marques, capitalisation sur les formats premium et de proximité, modularité des actifs immobiliers, croissance via les nouvelles offres de produits et services et les partenariats avec les acteurs de l’innovation et les experts du digital ;

- Capital contrôlé à 53,73 % par France Retail Holdings, consortium regroupant Daniel Kretinsky, actionnaire majoritaire, ainsi que Fimalac (Ladreit de Lacharrière) et le fonds britannique Attestor ;

- Laurent Pietraszewski préside le conseil de 7 administrateurs, Philippe Palazzi étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage sur Monoprix, Franprix et les enseignes de proximité- Vival, Spar, Le Petit Casino, Sherpa, exploités à 91 % en gérance ou franchise,

- ouverture de magasins concentrée sur l’Ile-de-France et les axes rhodanien et méditerranéen,

- digitalisation des accès à l’offre via les applications, les sites marchands des enseignes les partenaires -Amazon Prime Now, Microsoft, UberEats, Deliveroo, Ocado…- et les services en magasin -shop & go, click & collect, livraison à domicile…,

- monétisation des actifs immobiliers -offre de stockage pour les particuliers, création de data centers, programmes de co-promotion… ;

- Stratégie environnementale :

- Bilan restructuré en avril 2024 (1,4 Md€ de dettes nettes) en voie de renforcement par cession d’actifs

=/ Défis /=

- Condition de cession des actifs français restant à vendre après la sortie des filiales sud-américaines : 463 super et hypermarchés rachetés d’ici la fin du 3 ème trimestre par Auchan, Carrefour et Les Mousquetaires ;

- Développement des diversifications : les solutions market place Oktopia, les services énergie et cloud avec Green Yellow ;

- Exécution du business plan 2024-28 (1,6 Md€ d’investissements de rénovation sur la période) visant pour :

- 2024 : 12 Mds€ de revenu, 1 % de marge opérationnelle et un flux de trésorerie des opérations négatif de 578 M€,

- 2028 : chiffre d’affaires de 11,5 Mds€, marge opérationnelle de 8 % et flux de trésorerie des opérations de 517 M€ :