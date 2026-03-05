Casino détaille les nouvelles offres de son sauvetage financier
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 18:54
Dans la continuité de ses précédentes communications sur l'adaptation et le renforcement de sa structure financière, Casino indique que les principaux éléments des nouvelles offres reçues à ce stade sont détaillés dans une présentation mise en ligne ce jour sur son site internet. Le groupe avait déjà publié, le 10 février 2026, un premier point sur les propositions transmises dans ce cadre.
Le distributeur précise également que l'ensemble des informations privilégiées susceptibles d'avoir été communiquées aux différentes parties prenantes soumises à des accords de confidentialité ont désormais été rendues publiques.
Nouvelle dilution massive, sans surprise
Casino rappelle toutefois qu'une telle opération se traduirait par une dilution massive pour les actionnaires actuels. Le document mis en ligne montre que l'actionnaire majoritaire France Retail Holdings (FRH) a proposé un plan comprenant notamment une augmentation de capital significative et une conversion partielle de dettes en actions. Les créanciers ont fait une contre-proposition qui aboutirait aussi à une dilution très élevée, mais en permettant à FRH de conserver le contrôle.
A ce stade, aucun accord n'a encore été trouvé entre le groupe, FRH et les créanciers. Les discussions se poursuivent, alors que Casino, qui a obtenu l'extension des consentements de ses créanciers, vise toujours une finalisation de l'opération d'ici la fin du deuxième trimestre 2026.
Valeurs associées
|0,2196 EUR
|Euronext Paris
|-3,09%
