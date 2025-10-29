Casino dément l'injection effective de 500 millions d'euros par Daniel Kretinsky

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe Casino "dément catégoriquement" l'injection effective par Daniel Kretinsky de 500 millions d'euros dans les comptes du distributeur dont le milliardaire tchèque a le contrôle, selon un communiqué publié mercredi, à la veille de ses résultats financiers pour le troisième trimestre.

"A la suite de l'article publié ce jour par Olivier Dauvers intitulé +Casino : Kretinsky réinjecte de l'oxygène+, le groupe Casino dément catégoriquement l'information selon laquelle Daniel Kretinsky aurait +réinjecté 500 millions d'euros dans les comptes du distributeur+", est-il écrit dans un communiqué succinct.

Si ce communiqué cite directement l'article du spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvers sur son propre site, il ne dément pas, en revanche, l'article de La Lettre, publié mardi et selon lequel le milliardaire "s'apprête" à réinjecter cette somme.

Mercredi, Olivier Dauvers écrivait lui que l'opération venait d'être réalisée. Après publication du communiqué, il a finalement changé sa formulation pour adopter celle de La Lettre ("s'apprête" à réinjecter 500 millions d'euros) pour souligner que l'opération n'était pas réalisée à ce jour.

Contacté par l'AFP, le groupe Casino n'a pas voulu donné plus d'informations, renvoyant vers la publication des résultats financiers de Casino pour le troisième trimestre, jeudi.

Cette injection de fonds aurait pour but de convaincre les créanciers d'effacer 500 millions d'euros de dette, expliquait mardi La Lettre.

La dette de Casino est à nouveau au coeur de nombreuses spéculations depuis quelques mois, plusieurs médias ayant annoncé que le distributeur comptait restructurer sa dette pour la deuxième fois en moins de trois ans.

Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount), passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024 après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027.

La dette de Casino a déjà été allégée de près de 5 milliards d'euros au moment de la restructuration du groupe. Mais elle a de nouveau augmenté, de quelque 200 millions d'euros entre fin 2024 et le premier semestre 2025.