 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 307.35
+0.20%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
7 307.35
+0.20%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Casino confirme avoir reçu des marques d'intérêts en vue de l'acquisition de ses supermarchés
information fournie par Reuters27/11/2023 à 07:41

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* SUITE AUX RUMEURS DONT LA PRESSE SE FAIT L'ÉCHO, LE GROUPE CASINO CONFIRME AVOIR REÇU DES MARQUES D'INTÉRÊTS PRÉLIMINAIRES EN VUE DE L'ACQUISITION DE MAGASINS DU PÉRIMÈTRE HYPERMARCHÉ ET SUPERMARCHÉ

* CES MARQUES D'INTÉRÊTS SERONT ANALYSÉES PAR LE GROUPE CASINO ET LE CONSORTIUM DANS LES PROCHAINES SEMAINES

* TOUTE OPÉRATION DE CESSION DEVRA ÊTRE PRÉALABLEMENT APPROUVÉE PAR LE CONSORTIUM CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE LOCK-UP EN DATE DU 5 OCTOBRE 2023

Source: ID:nGNE3qz6LF

Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Bureau de Gdansk)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PERRACHON
Euronext Paris +3.50%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank