Casino confirme avoir reçu des marques d'intérêts en vue de l'acquisition de ses supermarchés

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* SUITE AUX RUMEURS DONT LA PRESSE SE FAIT L'ÉCHO, LE GROUPE CASINO CONFIRME AVOIR REÇU DES MARQUES D'INTÉRÊTS PRÉLIMINAIRES EN VUE DE L'ACQUISITION DE MAGASINS DU PÉRIMÈTRE HYPERMARCHÉ ET SUPERMARCHÉ
* CES MARQUES D'INTÉRÊTS SERONT ANALYSÉES PAR LE GROUPE CASINO ET LE CONSORTIUM DANS LES PROCHAINES SEMAINES
* TOUTE OPÉRATION DE CESSION DEVRA ÊTRE PRÉALABLEMENT APPROUVÉE PAR LE CONSORTIUM CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE LOCK-UP EN DATE DU 5 OCTOBRE 2023
Source: ID:nGNE3qz6LF
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(Bureau de Gdansk)
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