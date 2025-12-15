 Aller au contenu principal
Casino-Confirmation d’un remboursement des obligations sécurisées Quatrim
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 18:12

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* UN REMBOURSEMENT DE 30,0 M€ DE LA DETTE SÉCURISÉE PORTÉE PAR QUATRIM

* LE MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS SÉCURISÉES QUATRIM EST AINSI RÉDUIT À 169,1 MLNS €

* LES INTÉRÊTS PIK ACCUMULÉS ENTRE LE 6 AVRIL ET LE 5 OCTOBRE SONT RÉDUITS À 1,7 M€

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,2280 EUR Euronext Paris +1,15%
