Casino-Confirmation d’un remboursement des obligations sécurisées Quatrim

information fournie par Reuters • 15/12/2025 à 18:12

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* UN REMBOURSEMENT DE 30,0 M€ DE LA DETTE SÉCURISÉE PORTÉE PAR QUATRIM

* LE MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS SÉCURISÉES QUATRIM EST AINSI RÉDUIT À 169,1 MLNS €

* LES INTÉRÊTS PIK ACCUMULÉS ENTRE LE 6 AVRIL ET LE 5 OCTOBRE SONT RÉDUITS À 1,7 M€

(Rédaction de Gdansk)