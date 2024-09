Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: cession de 26 actifs immobiliers finalisée information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Suite à son accord de juin 2024 avec Tikehau Capital portant sur un portefeuille de 30 actifs immobiliers, Casino annonce avoir finalisé la cession de 26 d'entre eux, pour un prix net vendeur de plus de 200 millions d'euros, hors compléments de prix ultérieurs.



La gestion immobilière de ces actifs est confiée par Tikehau Capital à Casino pendant une durée de cinq ans. La cession des autres actifs, prévue dans les accords, sera finalisée dans les prochaines semaines, une fois levées les conditions suspensives usuelles.



Le produit de cession net sera affecté à la réduction de la dette financière de Casino. Les transactions réalisées au troisième trimestre permettront de rembourser dans les prochains jours environ 206 millions d'euros aux prêteurs obligataires.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 3,13 EUR Euronext Paris -0,59%