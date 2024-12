Casino cède à Icade un portefeuille d’actifs immobiliers pour 50 millions d'euros

(AOF) - Le Groupe Casino et Icade Promotion ont signé un accord ferme portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 11 sites, pour un prix de cession de 50 millions d'euros. Ce portefeuille est composé de parkings, de fonciers non bâtis, de murs et de lots annexes attenants à des magasins, dont l’exploitation opérationnelle est assurée par des tiers, présentant un potentiel de transformation immobilière. Les deux groupes ont également signé concomitamment des accords pour confier la gestion immobilière d'une partie de ce portefeuille à Casino Immobilier, pendant une durée de 4 ans.

Par ailleurs, les accords prévoient également la possibilité pour le groupe Casino d'entrer ultérieurement au capital de certaines sociétés, qui porteront les projets de promotion immobilière menés par Icade.

Pour le groupe Casino, cette opération permettra notamment de réduire la dette financière du groupe, en particulier vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim.

Pour Icade, cette signature s'inscrit pleinement dans le déploiement de son plan stratégique ReShapE, avec la volonté affirmée de bâtir dès aujourd'hui la ville de 2050. La requalification de ces sites en quartiers mixtes, se fera par le déploiement de son offre Ville En Vue dédiée à la réhabilitation des entrées de ville, grâce à sa capacité à fédérer toutes les parties prenantes et à son savoir-faire spécifique en matière d'aménagement du territoire.

Le potentiel de reconversion estimé sur ces tènements fonciers représente environ 3 500 logements, tout en reconstituant plus de 50 000m² de surfaces de commerces et en poursuivant un objectif ambitieux de renaturation.

Le closing de l'opération est prévu au premier semestre