Casino cède 66 magasins au groupement Les Mousquetaires-Auchan Retail France

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* CESSION DE MAGASINS AU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL FRANCE
* ANNONCE LA VENTE DE 66 MAGASINS CONFORMÉMENT AUX ACCORDS CONCLUS LE 24 JANVIER 2024, AVEC LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL FRANCE
* CETTE TRANSACTION EST RÉALISÉE SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE DES MAGASINS CÉDÉS DE 213 MILLIONS D'EUROS
* LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL FRANCE SE SONT ENGAGÉS À : REPRENDRE L'ENSEMBLE DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIÉS
* LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL FRANCE SE SONT ÉGALEMENT ENGAGÉS À FAVORISER LA CANDIDATURE DE COLLABORATEURS DU GROUPE
* ANNONCE AVOIR CÉDÉ AU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES SA PARTICIPATION CONTRÔLANTE DE 51% DANS 5 HYPERMARCHÉS
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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