 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 501,13
-0,79%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
CAC 40
7 501,13
-0,79%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Casino cède 66 magasins au groupement Les Mousquetaires-Auchan Retail France
information fournie par Reuters 02/07/2024 à 08:03

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* CESSION DE MAGASINS AU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL FRANCE

* ANNONCE LA VENTE DE 66 MAGASINS CONFORMÉMENT AUX ACCORDS CONCLUS LE 24 JANVIER 2024, AVEC LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL FRANCE

* CETTE TRANSACTION EST RÉALISÉE SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE DES MAGASINS CÉDÉS DE 213 MILLIONS D'EUROS

* LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL FRANCE SE SONT ENGAGÉS À : REPRENDRE L'ENSEMBLE DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIÉS

* LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL FRANCE SE SONT ÉGALEMENT ENGAGÉS À FAVORISER LA CANDIDATURE DE COLLABORATEURS DU GROUPE

* ANNONCE AVOIR CÉDÉ AU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES SA PARTICIPATION CONTRÔLANTE DE 51% DANS 5 HYPERMARCHÉS

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PER
3,47 EUR Euronext Paris -0,66%
RALLYE
0,04 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank