Casino : CA +0,4% au T2, liquidité au 30 juin à €713 mlns

Casino CASP.PA a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires était estimé en progression de 0,4% au deuxième trimestre, à 2 milliards d'euros, pour s'établir à 4 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Le groupe a également affiché un Ebitda ajusté de 326 millions d'euros sur le premier semestre de l'année, en croissance 13,9%.

Le cash-flow libre du groupe de distribution ressort à -30 millions d'euros, mais s'améliore de 23 millions d'euros. La liquidité s'établit à 713 millions d'euros au 30 juin.

Casino a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2026, dont un retour à l'équilibre du cash-flow libre avant frais financiers.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)