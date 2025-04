Casino: baisse de 5% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Casino affiche un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en baisse de 5% au total mais de seulement 1,2% en comparable, en amélioration séquentielle (après -1,8% au dernier trimestre 2024).



Les marques de proximité (Monoprix, Naturalia, Franprix et Casino) enregistrent un chiffre d'affaires en recul de -0,7% en données comparables, là aussi en amélioration par rapport au trimestre précédent (-1,2%).



Le distributeur fait aussi état d'un EBITDA ajusté de 100 millions d'euros, en recul de six millions séquentiellement, mais en excluant les disynergies, il progresserait de six millions, soutenu par la bonne exécution du plan d'économies de coûts.





