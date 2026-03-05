 Aller au contenu principal
Casino-Aucun accord pour l'instant avec FRH et les créanciers concernant la structure financière
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:42

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* POINT D'ÉTAPE SUR LE PROJET D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENTDE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE CASINO

* À LA DATE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ, AUCUN ACCORD N’A ÉTÉ TROUVÉ ENTRE CASINO, FRH ET LES CRÉANCIERS

* LES DISCUSSIONS VONT DONC SE POURSUIVRE

* LE GROUPE ENTEND MENER À BIEN SES TRAVAUX D’ICI LA FIN DU T2 2026

Texte original [https://tinyurl.com/3uhpte7m] Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PER
0,2196 EUR Euronext Paris -3,09%
