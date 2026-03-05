Casino-Aucun accord pour l'instant avec FRH et les créanciers concernant la structure financière

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* POINT D'ÉTAPE SUR LE PROJET D'ADAPTATION ET DE RENFORCEMENTDE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE CASINO
* À LA DATE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ, AUCUN ACCORD N’A ÉTÉ TROUVÉ ENTRE CASINO, FRH ET LES CRÉANCIERS
* LES DISCUSSIONS VONT DONC SE POURSUIVRE
* LE GROUPE ENTEND MENER À BIEN SES TRAVAUX D’ICI LA FIN DU T2 2026
Texte original [https://tinyurl.com/3uhpte7m] Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
