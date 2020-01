Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino abaisse son objectif de bénéfice 2019 en France avec les grèves Reuters • 16/01/2020 à 20:50









CASINO REVOIT EN BAISSE SON ESTIMATION DE BÉNÉFICE EN FRANCE EN 2019 par Dominique Vidalon PARIS (Reuters) - Casino, engagé dans des cessions d'actifs pour réduire son endettement, a revu en baisse jeudi son estimation de croissance de son bénéfice d'exploitation en France en 2019, citant l'impact des grèves dans les transports qu'il évalue à environ 80 millions d'euros. La croissance du résultat opérationnel courant, en données encore non auditées, sur le périmètre France Retail hors immobilier est désormais estimée à 5% pour l'année écoulée, contre 10% dans sa précédente estimation, a indiqué le groupe de distribution dans un communiqué. Le directeur financier David Lubek a déclaré à la presse que cette révision à la baisse était essentiellement due aux grèves qui perturbent les transports en France depuis le 5 décembre dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Il a ajouté que ces grèves avaient eu un impact négatif d'environ 80 millions d'euros sur le chiffre d'affaires en décembre. Autre distributeur français, Fnac Darty a estimé jeudi que le mouvement social en France en pleine période d'achats de Noël lui avait coûté 70 millions d'euros. Au quatrième trimestre, Casino, qui possède notamment les enseignes Franprix, Géant et Monoprix et le brésilien Grupo Pao de Acucar, a réalisé un chiffre d'affaires moins bon que prévu, de 9,228 milliards d'euros alors que les analystes attendaient environ 9,7 milliards. A périmètre comparable et hors effets de calendrier et carburant, les ventes du groupe ont augmenté de 1,6% sur la période. En France, où le groupe contrôlé par Jean-Charles Naouri réalise environ 53% de son chiffre d'affaires, elles sont restées stables. Les ventes des hypermarchés Géant en France, où le groupe a entrepris de se séparer de ses magasins non rentables, se sont contractées de 0,7% au quatrième trimestre à magasins comparables après avoir progressé de 1,1% au cours des trois mois précédents. Casino, dont la maison-mère Rallye a obtenu en mai 2019 d'être placée en procédure de sauvegarde, a pour objectif de ramener sa dette nette en France sous 1,5 milliard d'euros d'ici la fin de l'année, contre 2,9 milliards fin juin 2019, via des cessions d'actifs et des opérations de refinancement. Le distributeur a confirmé jeudi son objectif global de 4,5 milliards d'euros de cessions d'ici la fin du premier trimestre 2021. Ce plan de cessions concerne notamment Leader Price. En raison de la vente en cours de cette enseigne, Casino a souligné jeudi que Leader Price était classé en activité abandonnée et ne figurait plus dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2019, tandis que l'année 2018 a été retraitée. (version française Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.62% RALLYE Euronext Paris -2.45%