Casino a cédé 5% du capital de Mercialys

PARIS, 21 août (Reuters) - Casino CASP.PA annonce vendredi avoir vendu 5% du capital de Mercialys, une cession dont le produit de 26 millions d'euros sera consacré à son désendettement. La participation du groupe de grande distribution dans la société foncière est ainsi ramenée à 20,3% contre 25,3%, précise Casino dans un communiqué. Casino est engagé dans un vaste plan de cessions d'actifs pour réduire son endettement, dont le niveau inquiète certains investisseurs. (Marc Angrand)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.26% MERCIALYS Euronext Paris +0.36%