Casino : 5ème séance de baisse, repli cumulé de -16,5% information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - Casino aligne une 5ème séance de baisse (depuis le test des 0,72E), pour un repli cumulé de -17% à 60,5E.

Le prochain support se situe vers 0,574E et remonte à la période du 17 au 23 avril, le suivant se dessine vers 0,5400E.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,5970 EUR Euronext Paris -3,71%