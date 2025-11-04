Casino : -10%, nouveau plancher historique à 0,3E (et 120MdsE de 'capi')
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 15:42
L'interminable -et inexorable- glissade amorcée sous 0,63E le 26 août dernier (sans aucun rebond depuis cette date) se réactive et ce sont déjà -25% perdus en 5 séances
Le titre affiche à 0,300E une capitalisation légèrement inférieure à 120MnsE, la plus basse jamais observée alors que la composition des actifs du groupe n'ont pas varié ces dernières semaines... mais les rumeurs d'augmentation de capital (qui ne semble pas urgente selon les éléments dévoilés il y a 8 jours) continuent de motiver les vendeurs à découvert.
Il devient très difficile de déterminer un 'cours cible' dans un contexte de volatilité aussi furieusement baissière.
Valeurs associées
|0,3044 EUR
|Euronext Paris
|-8,31%
