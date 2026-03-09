Caseys General Stores en baisse avant le rapport trimestriel ; la flambée du pétrole en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de Caseys General Stores CASY.O ont chuté de 2,9% lundi avant la publication de leurs résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur l'opérateur de stations-service et de magasins de proximité.

** Le bénéfice par action (BPA) ajusté de la société a dépassé les attentes des analystes au trimestre précédent.

** Pour le trimestre de janvier, CASY devrait afficher une hausse de 3% du chiffre d'affaires trimestriel à 4,04 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté devrait s'établir à 2,99 dollars contre 2,33 dollars il y a un an, selon LSEG ** Les résultats de la société interviennent alors que les prix du pétrole montent en flèche, exacerbant les craintes d'inflation alors que les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dans leur dixième jour

** L'action a gagné ~17% depuis le début de l'année, comparé à une baisse de 4% pour le Nasdaq .IXIC .

** CASY s'est récemment négocié à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 34, supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 24

** Les actions se négocient ~7% en dessous de leur record intrajournalier de $690.00 atteint le 27 février 2026