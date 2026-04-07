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Casey's General Stores en hausse avant de remplacer Hologic dans le S&P 500
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de Casey's General Stores CASY.O sont en hausse de 0,3 % à 750 $ avant le marché, la société devant rejoindre le S&P 500 .SPX cette semaine ** L'opérateur de dépanneurs et de stations-service remplacera Hologic HOLX.O dans le SPX à partir du jeudi 9 avril, a annoncé S&P Dow Jones Indices en fin de journée de lundi ** La société d'appareils médicaux HOLX est en cours d'acquisition par des filiales de Blackstone BX.N et TPG TPG.O dans le cadre d'une transaction de 18 milliards de dollars qui devrait être finalisée le mardi ou aux alentours du mardi

** A son tour, la plateforme de cloud DigitalOcean Holdings

DOCN.N prend la place de CASY dans le S&P MidCap 400 .IDX . Les actions de DOCN ont glissé de 1,5 % avant la cloche

** REIT Broadstone Net Lease BNL.N pour remplacer DOCN dans le S&P SmallCap 600 .SPCY . L'action BNL augmente de plus de 3 % avant le marché

** Les entreprises qui entrent dans le SPX voient généralement leurs actions grimper car les fonds gérés activement qui servent de référence à l'indice achètent des actions

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, indique que les actions passant de MidCap à SPX ont historiquement accusé un retard modeste de 0,6 % en moyenne entre l'annonce et la migration, mais qu'elles ont ensuite surperformé de 3,2 % en moyenne dans les trois mois suivant la migration

** Les actions de la société CASY, basée dans l'Iowa, ont augmenté au cours des quatre dernières séances, atteignant un record de clôture de 747,77 dollars lundi, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 27,6 milliards de dollars. L'action a augmenté de 35% depuis le début de l'année et de 80% au cours des 12 derniers mois à la clôture

** 11 des 19 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 8 comme un "maintien"; PT médian de 744,50 $, selon LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
111,280 USD NYSE -0,86%
BROADSTONE REIT
18,990 USD NYSE +2,62%
CASEY'S GEN STOR
750,7250 USD NASDAQ +0,40%
DIGITALOCEN HLDG
84,928 USD NYSE -2,42%
HOLOGIC
76,0100 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 558,52 Pts CBOE -0,81%
TPG RG-A
37,8400 USD NASDAQ -0,24%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 14:44:15.

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