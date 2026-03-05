Cascades, épées et saisons : les stars de "One Piece" maintiennent le cap pour la deuxième saison

Les acteurs de la série live-action "One Piece" de Netflix NFLX.O ne sont pas prêts à amarrer leur bateau pirate de sitôt.

"Tant que les gens l'apprécient (la série), que nous l'apprécions, que nous sommes en bonne santé et que la qualité reste élevée, je pense que nous pourrions continuer pendant un certain temps", a déclaré Jacob Gibson, qui joue le rôle d'Usopp, le tireur d'élite et conteur d'histoires de l'équipage de pirates.

Après avoir plaisanté sur le fait qu'ils pourraient continuer à filmer pendant "200 ans", il a ajouté: "Tant que nous pouvons faire quelque chose de bien"

La série à succès - tirée du manga et de l'anime d'Eiichiro Oda - sort sa deuxième saison mardi sur Netflix. Parallèlement, l'équipe est déjà plongée dans le tournage de la troisième saison, dont la production a débuté en novembre 2025.

Les fans peuvent également assister aux grandes batailles des deux premiers épisodes de la deuxième saison sur les écrans des cinémas AMC.

"Ils vont se sentir aussi proches que possible de ce que nous avons ressenti en entrant sur ces plateaux", a déclaré Emily Rudd, qui incarne Nami, la navigatrice avisée de l'équipe, à propos des fans qui regardent la série dans les salles de cinéma.

L'aventure suit l'optimiste Monkey D. Luffy, qui a le pouvoir d'étirer son corps, interprété par Iñaki Godoy, et ses bien-aimés Pirates au chapeau de paille dans leur chasse au trésor légendaire connu sous le nom de One Piece.

L'ensemble comprend également Mackenyu Arata, qui joue l'épéiste Zoro, Taz Skylar, qui incarne le chef cuisinier Sanji, et la nouvelle venue Charithra Chandran, qui incarne la féroce chasseuse de primes Miss Wednesday.

Charithra Chandran s'est plongée dans l'entraînement aux cascades, qualifiant la chorégraphie des combats de "danse - décomposée pour la rendre simple."

Avec une série remplie de missions autour du monde et de bagarres à haute énergie, Godoy a déclaré qu'il avait appris à se ménager tout en jouant son énergique personnage principal. "J'ai appris à mieux gérer mon énergie, car les journées sont longues", ajoute le jeune homme de 22 ans. Cependant, il estime que jouer Luffy a toujours été naturel pour lui.

"Depuis que je suis tout petit, je pense que j'ai toujours eu une certaine énergie en moi, et c'est peut-être pour cela qu'il me semble si juste que Luffy et moi nous soyons trouvés", a déclaré Godoy.