Cas contact au coronavirus, Von der Leyen se place à l'isolement

(Actualisé avec résultat d'un deuxième test) BRUXELLES, 5 octobre (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé lundi qu'elle s'était placée à l'isolement après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus. "J'ai été informée que j'avais participé à une réunion mardi dernier à laquelle assistait une personne qui a été testée hier (dimanche) positive au COVID-19", écrit-elle sur son compte Twitter. "Conformément aux règles en usage, je me suis par conséquent isolée jusqu'à demain (mardi) matin", ajoute-t-elle. La présidente allemande de la Commission précise qu'elle a subi deux tests négatifs, l'un jeudi et le dernier lundi. (Marine Strauss version française Henri-Pierre André)

