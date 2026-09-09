Carvolix soumet le dossier européen de Tavipilot

Le spécialiste des technologies médicales a annoncé avoir franchi une étape réglementaire majeure avec la soumission, en août 2026, du dossier de marquage CE pour Tavipilot Software.

Ce logiciel d'intelligence artificielle est dédié au guidage intra-opératoire des procédures de remplacement valvulaire aortique par voie transcathéter. Sous réserve de la finalisation du processus d'évaluation, l'obtention du marquage CE est attendue d'ici la fin de l'année 2026. L'entreprise prépare en parallèle son déploiement commercial en Europe, prévu pour le début de l'année 2027.

Le lancement européen se concentrera dans un premier temps sur deux marchés cibles : la France et l'Allemagne.

Pour soutenir cette stratégie, Carvolix renforce ses équipes commerciales afin d'accompagner les premiers centres utilisateurs. Ce déploiement permettra également de préparer l'arrivée de la plateforme robotique intégrée au cours du second semestre 2027.

Ce projet d'expansion européenne s'appuie sur la commercialisation déjà engagée aux Etats-Unis, marquée par un premier contrat commercial au Rush University Medical Center de Chicago, où dix patients ont déjà été traités avec succès.