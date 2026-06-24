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Carvolix sécurise une nouvelle tranche de 10 M€, portant à 20 M€ de financement dans le cadre de son programme de 30 M€
information fournie par Boursorama CP 24/06/2026 à 07:30

Communiqué de presse CARVOLIX

Carvolix sécurise une nouvelle tranche de 10 M€, portant à 20 M€ de financement dans le cadre de son programme de 30 M€

• Tranche complémentaire de 10 M€ marquant la confiance renouvelée des actionnaires stratégiques de la Société.
• Le produit de l’opération est destiné à supporter la commercialisation de Tavipilot, les développements réglementaires et cliniques stratégiques.
• Horizon de trésorerie porté à fin septembre 2026, avec un objectif de prolongation au-delà de 12 mois via un financement de venture debt en négociation.

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