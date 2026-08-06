Carvolix sécurise jusqu'à 30 millions d'euros de financement

La société de technologies médicales, spécialisée dans la robotique guidée par IA et les implants biomimétiques pour la cardiologie et la neurologie interventionnelle, a annoncé la signature d'un emprunt structuré pouvant atteindre 30 millions d'euros auprès du fonds européen spécialisé Claret Capital Partners.

La transaction combine jusqu'à 20 millions d'euros d'obligations convertibles senior sécurisées, jusqu'à 10 millions d'euros d'obligations amortissables et l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) pour un montant de 1,15 million d'euros. En cas de tirage intégral des 30 millions d'euros, la dilution maximale pour les actionnaires existants est plafonnée à 8,6%.

Un premier versement de 10 millions d'euros en obligations convertibles est immédiatement débloqué (règlement-livraison prévu autour du 7 août 2026), tandis que la deuxième tranche de 10 millions d'euros restera notamment conditionnée à l'obtention de l'autorisation FDA pour le robot Tavipilot, visée fin 2026, début 2027.

Les fonds levés soutiendront principalement la commercialisation de Tavipilot aux États-Unis (environ 30%) ainsi que le développement clinique du reste du portefeuille, incluant Kalios (environ 23%), Artus (près de 21%) et Artedrone (pour environ 19%).

Ce premier tirage repousse la visibilité financière de la medtech jusqu'en février 2027. Le tirage des tranches suivantes permettrait d'étendre la trésorerie jusqu'en octobre 2027. Pour couvrir l'ensemble de ses besoins estimés à 50 millions d'euros d'ici fin 2027, Carvolix compte également sur de futurs partenariats stratégiques (notamment avec Edwards Lifesciences), des financements non dilutifs et des augmentations de capital complémentaires.