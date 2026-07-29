Communiqué de presse CARVOLIX
ODDO BHF initie la couverture de Carvolix avec une recommandation Surperformance
Dans une étude publiée le 28 juillet 2026, intitulée « Une plateforme interventionnelle multi-spécialités », ODDO BHF initie le suivi de Carvolix avec une recommandation « Surperformance » et fixe un objectif de cours de 10,5 € par action. Cet objectif de cours représente un potentiel d'appréciation de 89 % par rapport au cours de clôture du 28 juillet 2026.
Cette initiation de couverture élargit le suivi du titre par les analystes financiers, aux côtés d'Allinvest Securities, Kepler Cheuvreux, Portzamparc (groupe BNP Paribas) et TP ICAP.
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