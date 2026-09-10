Carvolix mise sur le début de 2027 pour le lancement d'un produit

Carvolix se distingue à Paris avec un gain de 3,19%, à 5,82 euros, après avoir annoncé le déploiement commercial en Europe du logiciel Tavipilot à la suite du dépôt du dossier réglementaire pour le marquage CE.

Mercredi soir, la société de technologies médicales spécialisée dans le développement, l'industrialisation et la commercialisation de mini-robots pilotés par l'IA et d'implants biomimétiques a annoncé viser un lancement commercial début 2027 pour Tavipilot.

Tavipilot Software est un logiciel de guidage intra-procédural en temps réel piloté par intelligence artificielle pour l'implantation percutanée de valve aortique (TAVI). Il fournit une détection automatique en temps réel des repères anatomiques (plan de l'anneau aortique, cusp non-coronaire, position de la valve transcathéter) ainsi qu'une évaluation continue de la profondeur pendant le déploiement de la valve.

Le groupe table sur une réponse des autorités réglementaires d'ici la fin de l'année 2026.

Les analystes de TP Icap Midcap en ont profité pour confirmer leur recommandation à conserver avec une cible de cours maintenue à 6 euros au vu du "très beau parcours du titre depuis le début de l'année" ( 245%).