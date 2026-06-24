 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carvolix dévoile un financement de 10 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 07:50

La société française de technologies médicales aux stades commerciales et clinique, dédiée aux mini-robots de rupture pilotés par l'IA et aux implants biométriques, a annoncé une opération de financement de 10 millions d'euros, réservée à certaines catégories d'investisseurs.

Carvolix va émettre 2 976 190 nouvelles actions ordinaires au prix de souscription de 3,36 euros par action nouvelle, au bénéfice d'actionnaires existants de la société.

Le produit de cette opération sera affecté à la poursuite du développement de ses différents produits : 30% pour Tavipilot, 23% pour Kalios, 21% pour Artus, 19% pour Artedrone, 7% pour Mitrapilot et à hauteur de 2,5 millions d'euros au remboursement d'un financement relais consenti par des fonds gérés par Truffle Capital.

A l'issue de l'opération, Carovlix estime que sa trésorerie disponible sera suffisante pour financer ses activités jusqu'à fin septembre 2026. L'entreprise compte prolonger son horizon de trésorerie par la mise en place potentielle d'un financement de type "venture debt". Des négociations sont en cours sur un montant d'environ 25 millions d'euros, ce qui permettrait de prolonger l'horizon de trésorerie pendant une période d'au moins 12 mois.

Les besoins de financement de la société jusqu'à la fin de l'année de 2027 s'élèvent à environ 78 millions d'euros, dont 20 millions sécurisés.

Les besoins restants pourraient être financés par un éventuel accord de partenariat sur le sphincter urinaire artificiel Artus au second semestre 2027, jusqu'à 25 millions d'euros au moyen d'un financement de type "venture debt" et des financements non dilutifs de type BPI.

Valeurs associées

CARVOLIX
3,530 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Salarié Enedis travaillant à l'installation d'un nouveau transformateur électrique à Pompignac, dans le département de la Gironde, le 1er juillet 2025. ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Canicule : 68.000 foyers privés d'électricité dans le Finistère
    information fournie par AFP 24.06.2026 08:15 

    Environ 68.000 foyers sont privés d'électricité mercredi matin dans le sud du Finistère, en raison d'un incident lié à la chaleur sur un transformateur du réseau RTE, a annoncé la préfecture. "L'origine de l'incident est accidentelle et liée aux fortes chaleurs ... Lire la suite

  • EDENRED : Le mouvement reste haussier
    EDENRED : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 24.06.2026 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.06.2026 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )
    Walmart rachète la start-up publicitaire de deux Français, Vibe.co
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.06.2026 08:08 

    Le géant américain de la grande distribution Walmart a annoncé mardi le rachat de Vibe.co, une start-up new-yorkaise de publicité sur les plateformes de streaming, fondée par deux entrepreneurs français. Vibe.co a été créée en 2022 par Arthur Querou et Franck Tetzlaff, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,62 -0,49%
2CRSI
27,62 0,00%
Or
4 089,5 -0,51%
CAC 40
8 340,71 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13705 -0,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank