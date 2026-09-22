 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carvolix dépose le dossier 510(k) pour le robot TAVIPILOT et progresse vers le lancement commercial de sa plateforme TAVIPILOT aux États-Unis.
information fournie par Boursorama CP 22/09/2026 à 17:45
Ajouter Boursorama à vos sources

Communiqué de presse CARVOLIX

Carvolix dépose le dossier 510(k) pour le robot TAVIPILOT et progresse vers le lancement commercial de sa plateforme TAVIPILOT aux États-Unis.

• Dépôt du dossier 510(k) auprès de la FDA pour le robot TAVIPILOT : une étape réglementaire clé avant le lancement prévu de la plateforme TAVIPILOT aux États-Unis début 2027.
• Dépôt soutenu par l’étude ROTAO1 désormais finalisée : lors de cette première utilisation chez l’homme, le robot TAVIPILOT a fonctionné avec succès dans 10 procédures sur 10. L’étude SAIRO, est en cours et évalue l’utilisation combinée du robot et du logiciel TAVIPILOT, avec 7 patients traités avec succès à ce jour.
• Croissance anticipée du marché du TAVI aux États-Unis suite à l’évolution des règles de prise en charge et de remboursement par le Center for Medicare & Medicaid Services. La plateforme TAVIPILOT est idéalement positionnée pour accompagner cette expansion en assurant un positionnement robotisé, sûr et standardisé, des valves cardiaques.

Valeurs associées

CARVOLIX
5,8400 EUR Euronext Paris +3,18%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.09.2026 08:56 

    * BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030. * EXOR EXOR.AS - La holding ... Lire la suite

  • M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2026 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Vendanges au Château Coutet à Saint-Emilion, en Gironde, le 7 septembre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Sur le plateau prisé de Saint-Émilion, un domaine multiséculaire à "contre-courant"
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:52 

    Sur le plateau calcaire de Saint-Émilion, entourée de prestigieuses propriétés, une famille de viticulteurs préserve ses méthodes ancestrales et défend des choix "à contre-courant", dont elle récolte les fruits en pleine crise viticole et climatique. "On peut nous ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,82 +0,27%
HAFFNER ENERGY
0,638 +0,16%
CAC 40
8 185,06 +0,37%
2CRSI
29,86 +1,70%
SOITEC
152,1 +0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank