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Carvolix annonce des résultats cliniques positifs à 3 ans pour Kalios™, le seul anneau mitral ajustable. 100 % des patients atteignent le critère principal portant sur la régurgitation mitrale.
information fournie par Boursorama CP 15/06/2026 à 17:45

Communiqué de presse CARVOLIX

Carvolix annonce des résultats cliniques positifs à 3 ans pour Kalios™, le seul anneau mitral ajustable.
100 % des patients atteignent le critère principal portant sur la régurgitation mitrale.

L’anneau ajustable Kalios™ pour la réparation de la valve mitrale présente des résultats positifs à 3 ans :
 L’étude pivot Optimise II confirme l’efficacité et un excellent profil de sécurité à 3 ans chez 15 patients
 Aucun événement indésirable rapporté lié au dispositif et tous les patients présentent une régurgitation mitrale ≤2+ à 3 ans
 La stratégie est de réaliser un dépôt auprès de la FDA en vue d’une commercialisation en 2027.

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