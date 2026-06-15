Communiqué de presse CARVOLIX
Carvolix annonce des résultats cliniques positifs à 3 ans pour Kalios™, le seul anneau mitral ajustable.
100 % des patients atteignent le critère principal portant sur la régurgitation mitrale.
L’anneau ajustable Kalios™ pour la réparation de la valve mitrale présente des résultats positifs à 3 ans :
L’étude pivot Optimise II confirme l’efficacité et un excellent profil de sécurité à 3 ans chez 15 patients
Aucun événement indésirable rapporté lié au dispositif et tous les patients présentent une régurgitation mitrale ≤2+ à 3 ans
La stratégie est de réaliser un dépôt auprès de la FDA en vue d’une commercialisation en 2027.
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