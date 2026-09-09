Communiqué de presse CARVOLIX
Carvolix amorce son déploiement commercial en Europe suite au dépôt du dossier réglementaire du logiciel TAVIPILOT pour le marquage CE.
• Étape réglementaire importante franchie : soumission en août 2026 du dossier réglementaire EU de la solution TAVIPILOT Software pour l’obtention du marquage CE attendu d’ici fin 2026.
• Préparation du déploiement commercial européen avec un lancement de TAVIPILOT Software prévu début 2027 qui viendra compléter la commercialisation en cours aux États-Unis.
• Retour d’expérience très positif pour le premier contrat commercial US avec déjà 10 patients traités avec succès au Rush University Medical Center de
Chicago.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer