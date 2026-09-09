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Carvolix amorce son déploiement commercial en Europe suite au dépôt du dossier réglementaire du logiciel TAVIPILOT pour le marquage CE.
information fournie par Boursorama CP 09/09/2026 à 17:45
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Communiqué de presse CARVOLIX

Carvolix amorce son déploiement commercial en Europe suite au dépôt du dossier réglementaire du logiciel TAVIPILOT pour le marquage CE.

• Étape réglementaire importante franchie : soumission en août 2026 du dossier réglementaire EU de la solution TAVIPILOT Software pour l’obtention du marquage CE attendu d’ici fin 2026.
• Préparation du déploiement commercial européen avec un lancement de TAVIPILOT Software prévu début 2027 qui viendra compléter la commercialisation en cours aux États-Unis.
• Retour d’expérience très positif pour le premier contrat commercial US avec déjà 10 patients traités avec succès au Rush University Medical Center de
Chicago.

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