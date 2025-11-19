Carver Bancorp atteint son niveau le plus bas depuis plus de cinq mois après avoir annoncé son intention de se retirer de la cote du Nasdaq

19 novembre -

** Les actions de la banque américaine Carver Bancorp

CARV.O ont plongé de 52,8 %, atteignant leur niveau le plus bas depuis le début du mois de juin

** Mardi dernier, CARV a annoncé son intention de se retirer volontairement du Nasdaq et de s'inscrire sur le marché OTCQX, où plus de 300 banques sont actuellement cotées

** La CARV se désinscrira également de la Securities and Exchange Commission, ce qui la libérera de l'obligation de déposer des rapports périodiques

** Cette opération permettra à CARV de réduire ses dépenses d'exploitation récurrentes et lui donnera la flexibilité nécessaire pour poursuivre ses initiatives de croissance

** Les indicateurs financiers et autres de la société correspondent bien à ceux d'une société cotée en bourse, et la cotation en bourse offre à la société une plus grande flexibilité pour poursuivre ses initiatives", a déclaré le directeur général Donald Felix ** À la dernière clôture, CARV a progressé de 63,6 % depuis le début de l'année