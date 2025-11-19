 Aller au contenu principal
Carver Bancorp atteint son niveau le plus bas depuis plus de cinq mois après avoir annoncé son intention de se retirer de la cote du Nasdaq
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 20:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

19 novembre -

** Les actions de la banque américaine Carver Bancorp

CARV.O ont plongé de 52,8 %, atteignant leur niveau le plus bas depuis le début du mois de juin

** Mardi dernier, CARV a annoncé son intention de se retirer volontairement du Nasdaq et de s'inscrire sur le marché OTCQX, où plus de 300 banques sont actuellement cotées

** La CARV se désinscrira également de la Securities and Exchange Commission, ce qui la libérera de l'obligation de déposer des rapports périodiques

** Cette opération permettra à CARV de réduire ses dépenses d'exploitation récurrentes et lui donnera la flexibilité nécessaire pour poursuivre ses initiatives de croissance

** Les indicateurs financiers et autres de la société correspondent bien à ceux d'une société cotée en bourse, et la cotation en bourse offre à la société une plus grande flexibilité pour poursuivre ses initiatives", a déclaré le directeur général Donald Felix ** À la dernière clôture, CARV a progressé de 63,6 % depuis le début de l'année

