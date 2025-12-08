 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 105,87
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carvana s'apprête à rejoindre le S&P 500, les actions bondissent
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Carvana CVNA.O ont augmenté dans les échanges de pré-marché lundi, alors que le concessionnaire de voitures d'occasion en ligne a obtenu une place dans l'indice de référence S&P 500.

L'action était en hausse de 8,6 % à 434,35 $ avant le marché, cherchant à prolonger sa série de gains de 10 jours.

S&P Dow Jones Indices a déclaré vendredi en fin de journée que Carvana ferait partie de l'indice de référence à compter du 22 décembre.

L'inclusion marque un revirement spectaculaire pour une société qui a atteint des niveaux records en 2022, dans la crainte d'un défaut de paiement et d'une possible faillite , alors que la demande de voitures d'occasion ralentissait.

Depuis lors, les actions de Carvana ont fait un bond de plus de 8 000 %, doublant presque au cours de la seule année 2025, grâce à un contrôle plus strict des coûts et à une reprise de la demande qui ont permis à l'entreprise de renouer avec la rentabilité .

La valeur de marché de Carvana s'élève aujourd'hui à environ 87 milliards de dollars, loin devant les constructeurs automobiles historiques Ford F.N et General Motors GM.N , qui sont évalués respectivement à 52 et 71 milliards de dollars. L'action se négocie à 57,4 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est bien supérieur aux multiples à un chiffre de ses rivaux de Detroit.

Valeurs associées

CARVANA-A
399,665 USD NYSE +0,19%
FORD MOTOR
13,005 USD NYSE -1,03%
GENERAL MOTORS
76,035 USD NYSE +1,00%
S&P 500 INDEX
6 870,40 Pts CBOE +0,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank