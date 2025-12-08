Carvana s'apprête à rejoindre le S&P 500, les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Carvana CVNA.O ont augmenté dans les échanges de pré-marché lundi, alors que le concessionnaire de voitures d'occasion en ligne a obtenu une place dans l'indice de référence S&P 500.

L'action était en hausse de 8,6 % à 434,35 $ avant le marché, cherchant à prolonger sa série de gains de 10 jours.

S&P Dow Jones Indices a déclaré vendredi en fin de journée que Carvana ferait partie de l'indice de référence à compter du 22 décembre.

L'inclusion marque un revirement spectaculaire pour une société qui a atteint des niveaux records en 2022, dans la crainte d'un défaut de paiement et d'une possible faillite , alors que la demande de voitures d'occasion ralentissait.

Depuis lors, les actions de Carvana ont fait un bond de plus de 8 000 %, doublant presque au cours de la seule année 2025, grâce à un contrôle plus strict des coûts et à une reprise de la demande qui ont permis à l'entreprise de renouer avec la rentabilité .

La valeur de marché de Carvana s'élève aujourd'hui à environ 87 milliards de dollars, loin devant les constructeurs automobiles historiques Ford F.N et General Motors GM.N , qui sont évalués respectivement à 52 et 71 milliards de dollars. L'action se négocie à 57,4 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est bien supérieur aux multiples à un chiffre de ses rivaux de Detroit.