Carvana progresse après que Wedbush a relevé son objectif de cours à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N sont en hausse de 3,3 % à 320 $ avant le marché

** Wedbush relève le titre de "neutre" à "surperformer"; augmente son objectif de cours de 380 à 400 dollars

** La société de courtage estime que le récent repli des actions est exagéré; elle considère que le rapport risque/récompense est convaincant car CVNA se négocie près de la limite inférieure de la fourchette historique des multiples

** La société s'attend à ce que Carvana atteigne une position de leader sur le marché en termes de volume d'unités au quatrième trimestre de l'année fiscale 26, six mois plus tôt que les prévisions précédentes

** Le courtier s'attend à ce que la société atteigne 3 millions d'unités de vente au détail par an d'ici 2033

** L'action CVNA a augmenté de 52,38 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture