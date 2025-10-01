 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Carvana progresse après que Jefferies a relevé sa notation et augmenté son objectif de cours
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du vendeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N en hausse de 1,5 % à 383 $ avant le marché

** Jefferies relève la note de l'action de "hold" à "buy", et augmente son objectif de cours de 385 $ à 475 $

** La société de courtage considère que CVNA continue d'enregistrer une croissance accrue et de dépasser les estimations des analystes; la société est la mieux placée pour tirer parti de la prochaine vague numérique sur le marché des voitures d'occasion, qui représente 800 milliards de dollars

** CVNA a ~60% de stock en moins que ses pairs CarMax

KMX.N et CarGurus CARG.O - Jefferies

** La société a augmenté sa production de 4 unités par semaine par établissement et ses ventes de 2,7 unités par semaine par établissement, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse à court terme - la société de courtage

** La forte croissance des unités et la discipline des coûts de CVNA conduiront à une diminution de 1 000 $ des coûts fixes par unité de vente au détail entre 2025 et 2035, selon Jefferies

** 15 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou plus, sept comme une "attente" et une "vente"; l'objectif de cours médian est de 432,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de plus de 85 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARGURUS-A
37,2300 USD NASDAQ -0,59%
CARMAX
44,880 USD NYSE -0,80%
CARVANA-A
377,470 USD NYSE -3,86%
