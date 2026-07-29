Carvana prévoit un bénéfice annuel de base inférieur aux estimations en raison de tensions sur l'approvisionnement ; son action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision des prévisions annuelles en deçà des estimations des analystes et évolution du cours de l'action)

Carvana CVNA.N a annoncémercredi des prévisionsde bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année inférieures aux attentes de Wall Street, sous la pression d'une offre réduite de véhicules d'occasion récents, ce qui a entraîné une baisse d'environ 15% du cours de l'action en séance prolongée.

Alors que la demande de voitures d’occasion reste forte, la raréfaction des véhicules d’occasion récents a maintenu les prix de gros à un niveau élevé, pesant sur les marges des concessionnaires dans l’ensemble du secteur.

Voici les détails

* La société prévoit que son bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'exercice se situera entre 2,7 et 3,0 milliards de dollars. Le point médian de cette fourchette est inférieur à l'estimation des analystes, qui s'élève à 2,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Il s’agit des toutes premières prévisions annuelles de Carvana.

* Carvana a indiqué que la hausse des prix des véhicules d’occasion au cours du trimestre avait contribué à faire grimper ses prix de vente au détail.

* Ses ventes au détail trimestrielles ont progressé de 38% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 197.325 unités.

* L'action de la société, surtout connue pour ses distributeurs automatiques de voitures, a reculé de près de 18% cette année.

* Son chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 7,38 milliards de dollars, contre 4,84 milliards il y a un an.

* Sur une base ajustée, son bénéfice trimestriel de base s’est élevé à 769 millions de dollars, contre 601 millions de dollars un an plus tôt.