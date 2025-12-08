Carvana et CRH gagnent à l'inclusion dans le S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 décembre - ** Les actions de Carvana CVNA.N augmentent de 8,9 % à 435,38 $, tandis que CRH CRH.N ajoute 6,8 % à 127,56 $ avant le marché
** Le distributeur de voitures d'occasion en ligne CVNA et le fabricant de matériaux de construction CRH rejoignent le S&P 500 .SPX , avec effet avant l'ouverture des marchés le 22 décembre
** L'entreprise de construction Comfort Systems USA FIX.N devrait également rejoindre le S&P 500 .SPX , avec une hausse de 1,9% des actions dans un marché étroit
** Le fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O , la société de matériaux avancés Solstice Advanced Materials
SOLS.O et le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries
MHK.N seront retirés de l'indice S&P 500
** À la dernière clôture, les actions de FIX ont plus que doublé depuis le début de l'année, celles de CVNA ont augmenté de 96 % et celles de CRH de 29 %
