Carvana et CRH gagnent à l'inclusion dans le S&P 500
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de Carvana CVNA.N augmentent de 8,9 % à 435,38 $, tandis que CRH CRH.N ajoute 6,8 % à 127,56 $ avant le marché

** Le distributeur de voitures d'occasion en ligne CVNA et le fabricant de matériaux de construction CRH rejoignent le S&P 500 .SPX , avec effet avant l'ouverture des marchés le 22 décembre

** L'entreprise de construction Comfort Systems USA FIX.N devrait également rejoindre le S&P 500 .SPX , avec une hausse de 1,9% des actions dans un marché étroit

** Le fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O , la société de matériaux avancés Solstice Advanced Materials

SOLS.O et le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries

MHK.N seront retirés de l'indice S&P 500

** À la dernière clôture, les actions de FIX ont plus que doublé depuis le début de l'année, celles de CVNA ont augmenté de 96 % et celles de CRH de 29 %

Valeurs associées

CARVANA-A
399,665 USD NYSE +0,19%
COMFORT SYSTEMS
1 001,840 USD NYSE -0,25%
CRH PLC
119,445 USD NYSE -1,33%
LKQ
29,4500 USD NASDAQ +2,01%
MOHAWK INDUSTRIE
110,650 USD NYSE -1,10%
S&P 500 INDEX
6 870,40 Pts CBOE +0,19%
SOLSTICE ADVA
47,1300 USD NASDAQ +0,36%
SOLSTICE ADVA RG-WI
48,7400 USD NASDAQ -1,04%
