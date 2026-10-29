Carvana en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

29 octobre - ** L'action du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N progresse de 15 % à 67,9 $

** La société est la plus forte hausse de l'indice de référence S&P 500 .SPX

** Le chiffre d'affairesde la société au troisième trimestre

, qui s'élève à 8,04 milliards de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui tablaient sur 7,70 milliards de dollars

** La société a indiqué que le doublement de sa base de clients et l’amélioration de la rentabilité par unité ont contribué à ces résultats

** Deux sociétés de courtage, dont la Deutsche Bank et UBS, ont relevé leur objectif de cours pour CVNA

** BTIG estime que ces résultats « confirment la thèse haussière selon laquelle CVNA est capable de répercuter la valeur sur les consommateurs pour gagner des parts de marché tout en conservant une rentabilité unitaire à la pointe du secteur »

** Sur 26 analystes, 16 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, neuf la notent « conserver » et un « vendre »; le cours cible médian s’établit à 83 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 19,6 % depuis le début de l’année