Carvana chute après des prévisions annuelles jugées prudentes malgré des résultats records

Carvana a publié des résultats trimestriels record, mais ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice ont déçu les investisseurs. L'action du distributeur automobile en ligne a fortement reculé après la publication de ses comptes.

Carvana prévoit un bénéfice ajusté annuel compris entre 2,7 et 3 milliards de dollars, une fourchette inférieure aux attentes de plusieurs analystes, qui anticipaient des résultats plus élevés. Cette annonce a entraîné une baisse d'environ 14% du titre après la clôture de Wall Street. Les nouvelles prévisions impliquent un second semestre relativement stable par rapport au premier, malgré un EBITDA ajusté déjà record de 769 millions de dollars au deuxième trimestre et de 1,4 milliard de dollars sur l'ensemble du premier semestre.

Au deuxième trimestre, Carvana a enregistré un bénéfice net de 513 millions de dollars, en hausse de 205 millions sur un an, tandis que son chiffre d'affaires a atteint 7,38 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché. Les ventes de véhicules ont progressé de 38%, à 197 325 unités. Le groupe prévoit une nouvelle hausse des ventes au troisième trimestre et souligne avoir enchaîné un dixième trimestre consécutif de croissance et de rentabilité à un niveau qu'il considère comme parmi les meilleurs du secteur.

Le directeur général Ernie Garcia a réaffirmé l'ambition de vendre 3 millions de véhicules par an et d'atteindre une marge d'EBITDA ajusté de 13,5% entre 2030 et 2035. La marge s'est toutefois établie à 10,4% au deuxième trimestre, en recul de deux points de pourcentage sur un an, en raison des investissements destinés à soutenir l'expansion du groupe. Carvana estime néanmoins disposer d'un important potentiel de croissance, avec seulement 2% du marché américain des véhicules d'occasion et 1,5% de l'ensemble du marché de la distribution automobile.