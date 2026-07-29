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Carvana annonce de solides résultats trimestriels grâce à une demande soutenue pour les voitures d'occasion
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 22:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carvana CVNA.N a publié mercredi ses prévisions annuelles pour la première fois, ainsi que des chiffres d'affaires et des bénéfices en hausse pour le deuxième trimestre, grâce aux mesures de réduction des coûts mises en place précédemment et à une demande soutenue pour les voitures d'occasion.

La demande de véhicules d'occasion est restée forte, les acheteurs, confrontés à une hausse du coût de la vie, se tournant vers des offres abordables sur le marché de l'occasion.

Voici les détails

* La société prévoit que son bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'exercice se situera entre 2,7 et 3,0 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 2,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Carvana a indiqué que la hausse des prix des véhicules d'occasion au cours du trimestre avait contribué à faire grimper ses prix de vente au détail.

* Ses ventes au détail trimestrielles ont progressé de 38% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 197 325 unités.

* L'action de la société, surtout connue pour ses distributeurs automatiques de voitures, a reculé de près de 18% depuis le début de l'année.

* Son chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 7,38 milliards de dollars, contre 4,84 milliards il y a un an.

* Sur une base ajustée, son bénéfice trimestriel de base s’est élevé à 769 millions de dollars, contre 601 millions de dollars un an plus tôt.

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