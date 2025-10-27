Carter's en hausse grâce à des plans de suppression d'emplois et de fermeture de magasins

27 octobre - ** Les actions du distributeur de vêtements pour enfants Carter's CRI.N ont augmenté d'environ 5 % à 33,77 $dans les premiers échanges ** La société prévoit de réduire ses postes basés au bureau d'environ 300 positions, soit 15 % de sa main-d'œuvre, d'ici la fin de l'année 2025 ** L'objectif est de fermer environ 150 magasins en Amérique du Nord au cours des trois prochaines années,alors que les plans précédents prévoyaient 100 fermetures ** L'entreprise prévoit des réductions annuelles de 10 millions de dollars des frais généraux et administratifs dans un certain nombre de catégories, les économies commençant en 2026

** L'entreprise met en garde contre un impact sur le bénéfice avant impôts des droits de douane compris entre 200 et 250 millions de dollars sur une base annualisée.

** Chiffre d'affaires de 757,8 millions de dollars au troisième trimestre, inférieur à l'estimation de 769,8 millions de dollars; BPA ajusté de 74 cents conforme aux estimations - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 40 % depuis le début de l'année