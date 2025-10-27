Carter's chute après un chiffre d'affaires trimestriel insuffisant et des coûts tarifaires plus élevés

27 octobre - ** Les actions du distributeur de vêtements pour enfants Carter's CRI.N ont baissé d'environ 7% à 30 dollars avant le marché

** La société a annoncé une baisse de ses ventes trimestrielles, citant la faiblesse de la demande de vêtements en gros en raison des coûts élevés des produits résultant des tarifs douaniers

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 757,8 millions de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation de 769,8 millions de dollars -- données LSEG

** BPA ajusté trimestriel conforme aux estimations des analystes, soit 74 cents

** L'impact des droits de douane sur les bénéfices avant impôts se situe entre 200 et 250 millions de dollars sur une base annuelle

** Le Vietnam, le Cambodge, le Bangladesh et l'Inde devraient représenter environ 75 %, et la Chine moins de 3 %, de ses dépenses d'approvisionnement en produits au cours de l'exercice 2025

** L'action a baissé de 40 % depuis le début de l'année