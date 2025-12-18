Carrix (famille Saadé) dépasse les 5% du capital de Carrefour
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 16:03
Le déclarant a précisé détenir par la suite de ce franchissement, 36 815 740 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 5,00% du capital et 4,46% des droits de vote du géant français de la grande distribution.
Valeurs associées
|14,2950 EUR
|Euronext Paris
|-0,38%
A lire aussi
-
Nouveau surcoût pour "le chantier du siècle" de la relance du nucléaire: le géant électricien EDF a revu en hausse le coût prévisionnel du programme de 6 réacteurs EPR2, qui a enflé de 40% par rapport à l'estimation initiale. A 72,8 milliards d'euros, ce nouveau ... Lire la suite
-
Le socialiste Emmanuel Grégoire, nouvelle tête de liste à gauche (hors LFI) dans la course à la mairie de Paris, souhaite proposer un projet de "Paris populaire" orienté "vers les plus fragiles", a-t-il déclaré jeudi aux côtés de ses alliés écologistes et communistes. ... Lire la suite
-
Trente patients empoisonnés, dont 12 sont morts: au terme d'un exceptionnel procès de trois mois et demi, l'anesthésiste Frédéric Péchier a été condamné jeudi à Besançon à la prison à perpétuité pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, un verdict contre ... Lire la suite
-
Le domicile de Rachida Dati et la mairie du 7e arrondissement perquisitionnés dans une enquête pour corruption
Des perquisitions ont été menées jeudi au domicile de Rachida Dati ainsi qu'à la mairie du 7e arrondissement de Paris, qu'elle dirige, dans le cadre d'une enquête pour corruption, selon une source proche du dossier à l'AFP. La ministre de la Culture est soupçonnée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer