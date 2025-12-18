 Aller au contenu principal
Carrix (famille Saadé) dépasse les 5% du capital de Carrefour
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 16:03

Carrix, société contrôlée par la famille Saadé à travers Merit France SAS, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 décembre, le seuil de 5% du capital de Carrefour , au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir par la suite de ce franchissement, 36 815 740 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 5,00% du capital et 4,46% des droits de vote du géant français de la grande distribution.

