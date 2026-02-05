Carrier Global prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 en raison de la faiblesse de la demande dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) résidentiels

Carrier Global CARR.N a prévu un bénéfice 2026 inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, reflétant le resserrement des dépenses de consommation sur des articles discrétionnaires tels que les systèmes de chauffage, de ventilation et d'air conditionné.

Les actions de la société étaient en baisse de près de 7 % dans les échanges avant-Bourse.

La faiblesse du marché du logement en Amérique du Nord, due à des taux hypothécaires élevés et à la hausse des prix des logements, a pesé sur la demande de produits de chauffage et de ventilation de la société.

Alors que le refroidissement des bâtiments commerciaux et des centres de données reste un point relativement positif, la dynamique générale du secteur s'est affaiblie, ce qui pèse sur les marges et sur les prévisions de croissance à court terme.

"Nous continuons à contrôler les éléments contrôlables, en réduisant les coûts discrétionnaires et en augmentant le carnet de commandes dans nos activités à long cycle afin d'atténuer les difficultés du marché résidentiel", a déclaré David Gitlin, directeur général de la société.

Pour l'ensemble de l'année 2026, la société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action de 2,80 $, contre des attentes moyennes des analystes de 2,91 $, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net total pour le quatrième trimestre a chuté à 4,84 milliards de dollars, contre 5,15 milliards de dollars un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 4,99 milliards de dollars.

La société basée à Palm Beach Gardens, en Floride, a déclaré un bénéfice ajusté de 34 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, inférieur à l'estimation des analystes de 37 cents par action.