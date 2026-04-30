Carrier Global en hausse après avoir dépassé les prévisions lors de la publication de ses résultats du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du fabricant de systèmes de climatisation Carrier Global CARR.O bondit de 8,4 % à 66,93 $, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis près d'un an

** Le chiffre d'affaires net du premier trimestre, à 5,34 milliards de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur environ 5 milliards de dollars, en légère hausse par rapport aux 5,2 milliards de dollars enregistrés il y a un an - données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du premier trimestre, à 57 cents, dépasse l'estimation moyenne des analystes de 51 cents

** La société indique désormais s'attendre à un impact négatif d'environ 250 millions de dollars sur son chiffre d'affaires suite à la cession de Riello, en baisse par rapport à son estimation précédente d'environ 350 millions de dollars

** La société a annoncé en décembre qu'elle céderait Riello, son activité italienne de CVC, au groupe Ariston

** L'activité dans le secteur du CVC commercial a bondi de 35 % en glissement annuel, grâce aux centres de données - directeur général David Gitlin

** Seize analystes attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, et 11 la note “conserver”; objectif de cours médian à 70 $ - données compilées par LSEG

** Le titre a perdu plus de 26 % depuis le début de l'année, en incluant l'évolution de la séance