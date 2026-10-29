Carrier en hausse grâce à la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 26, à l'augmentation des commandes et à la croissance du carnet de commandes

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29 octobre - ** L'action du fabricant de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) Carrier Global

CARR.N progresse de plus de 4 % à 58,71 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 23,8-24,0 milliards de dollars, contre environ 23 milliards auparavant; le BPA ajusté est désormais estimé entre 2,85 et 2,90 dollars, contre environ 2,90 dollars précédemment

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 0,87 $, dépasse l’estimation moyenne des analystes de 0,77 $; ce BPA ajusté inclut un effet positif d’environ 0,10 $ lié aux remboursements de droits de douane au titre de l’IEEPA

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 6,26 milliards de dollars, dépasse les estimations de 6,08 milliards de dollars

** Le volume total des commandes au troisième trimestre a augmenté d’environ 35 %; les commandes liées aux centres de données ont quadruplé

** Carnet de commandes record supérieur à 8,5 milliards de dollars, en hausse de 60 % en glissement annuel

** La société signe des contrats à long terme de plusieurs milliards de dollars assortis d’engagements de volume minimum

** Le résultat d'exploitation ajusté progresse de 33 %; la marge augmente de 260 points de base pour atteindre 17,4 %

** Flux de trésorerie disponible du troisième trimestre de 674 millions de dollars, contre 224 millions il y a un an

** Depuis la clôture d'hier, l'action affiche une hausse de 6 % depuis le début de l'année