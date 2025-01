Carrefour: vise 1 MdE de CA à terme sur les produits 'sans' information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce s'être fixé comme objectif de doubler dans les trois ans ses ventes de produits ' sans ' dans l'Hexagone -soit les produits sans gluten, sans lactose, sans nitrites et sans alcool- avec l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 MdE sur ces produits avant 2030.



Le distributeur rapporte que les produits “sans” sont de plus en plus plébiscités par les clients.



Les principales catégories visées sont les produits d'épicerie et laitiers, les jambons, les vins et bières.



Afin d'atteindre cet objectif, Carrefour s'appuiera notamment sur une coalition d'acteurs de référence pour développer les ventes à savoir Herta, Fleury Michon, Groupe Aoste et Cooperl/Madrange sur le sans nitrites, les Brasseries Kronenbourg, Cordier Bonne Nouvelle, Maison Johanès Boubée (filiale Carrefour) sur le sans alcool, Nutrition & Santé/Gerblé sur le sans gluten ou encore Candia pour le sans lactose



'Nous voulons prendre le leadership sur ces produits et proposer à nos clients l'offre la plus large du marché et à prix accessible ', a précisé Alexandre Bompard, Président-Directeur général du Groupe.







