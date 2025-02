Carrefour vers le contrôle à 100% de sa filiale brésilienne

(AOF) - Carrefour cède 0,18% à 13,655 euros. A tout juste une semaine de la publication de ses résultats annuels, le géant de la distribution a annoncé hier son intention d'acquérir l’intégralité des actions en circulation de Carrefour Brésil et de retirer l'entité de la Bourse de Sao Paulo. Après avoir perdu 45% de sa valeur en un an, le titre coté sous le nom de Ataçadao se redresse depuis le début de l'année (+18%). Carrefour détient actuellement 67,4 % de Carrefour Brésil, et a donc décidé d'augmenter sa participation à 100 %.

Hors de l'Hexagone, le marché brésilien constitue le principal marché de Carrefour avec plus de 15 milliards de chiffre d'affaires engrangés sur les 9 premiers mois de l'année 2024 (+4,4% sur un an).

Carrefour Brésil a pris un nouveau virage en 2022 en finalisant le rachat de l'acteur local Grupo BIG, détenu auparavant par l'américain Walmart et le fonds Advent, pour 1,47 milliard d'euros.

Stifel, toujours à l'Achat sur le dossier Carrefour, évoque Carrefour Brésil comme "un actif clé" et le grand moteur de la croissance du distributeur français, dont il représente le tiers de l'Ebit. Le broker rapporte, par ailleurs, que Peninsula (deuxième actionnaire de Carrefour Brésil avec une participation d'environ 7,3 %) a pleinement soutenu la transaction.

Stifel estime que Carrefour devrait au maximum débourser 700 millions d'euros pour monter à 100% du capital de sa filiale brésilienne, en supposant que tous les minoritaires à l'exception de Peninsula optent pour le paiement en cash.

Trois options proposées aux actionnaires minoritaires de sa filiale brésilienne

"Carrefour s'attend à ce que l'opération ait un effet positif sur le bénéfice par action dès la première année", note, de son côté, Jefferies, également à l'Achat sur la valeur.

Le distributeur français propose trois options aux actionnaires minoritaires de sa filiale brésilienne en échange de leurs actions : une offre entièrement en numéraire, au prix de 7,70 réaux (soit près de 1,29 euro) par action Carrefour Brésil, une offre entièrement en titres, soit 1 action Carrefour contre 11 actions Carrefour Brésil, et une offre combinant les deux options précédentes, soit 3,85 réaux en numéraire par action Carrefour Brésil plus 1 action Carrefour pour 22 actions Carrefour Brésil.

La réalisation de cette transaction reste notamment soumise à l'approbation des actionnaires minoritaires de Carrefour Brésil à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au cours du deuxième trimestre de cette année.

Si elle est approuvée, l'opération devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre de 2025.

"Cette opération marque une étape majeure dans la consolidation de notre leadership au Brésil, a précisé Alexandre Bompard, PDG du Groupe Carrefour. L'achat de la totalité des titres de Carrefour Brésil parachève cette stratégie et permettra à notre management local de se concentrer sur le pilotage de l'excellence opérationnelle et commerciale".

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,1 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 46 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 28 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 26 % ;

- Ambition de devenir n° 1 mondial de la transition alimentaire par rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à des prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus et accélération des formats de magasins ;

- Capital marqué par la présence forte de 3 actionnaires : la famille Moulin, également propriétaire des Galeries Lafayette (14,38 % des actions et 18,33 % des droits de vote), Peninsula Europe (8,83 % et 14,4 %) et salariés (1,26 et 1,82 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- priorité donnée aux produits à marque Carrefour (36 % des ventes à fin septembre)et à la gamme de premier prix, la baisse des coûts (1,2 Md€ en 2024) finançant les investissements en compétitivité,

- exploitation des actifs non commerciaux : société commune Unlimitail avec Publicis pour devenir n° 1 en Europe du retail media, valorisation des actifs immobiliers via des projets mixtes en France et la 1 ère foncière d’Amérique du sud au Brésil,

- en France : économies en fonds propres via la location-gérance des hyper et supermarchés et consolidation de la place de n° 1 via l’intégration de 23 magasins ex-Casino et celle de Match & Cora (conversion sous enseigne Carrefour à la fin novembre) qui génèrera 130 M€ de synergies d’ici 2027,

- au Brésil : intégration de Grupo BIG, désormais sous enseigne Carrefour, avec un objectif de 2 MdsBrl de synergies en 2025,

- en Espagne : achat de 47 magasins SuperCor,(sous enseigne Carrefour) et Supeco,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links , a vec objectif 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce ;

- Stratégie environnementale « Act for food » 2025 visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 : repli de 35 % des émissions indirectes et de 40 % de celles directes,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable vs 30 000,

- émissions d’emprunts « verts » et actionnariat salarié de financement des projets RSE ;

- Situation financière solide à fin juin avec une dette nette de 5,4 Mds€ face $ de fonds propres.

Défis

- Gains continus de parts de marché depuis 2017 dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Contre-performance de la France par rapport à l’Amérique latine ;

- Après une croissance de 8,8 % (1,5 % après impact négatif du real brésilien et du peso argentin) des ventes à fin septembre , objectif 2024 d’une amélioration de la marge opérationnelle et de l’autofinancement libre, via 1 Md€ d’économies de coûts ;

- Plan stratégique « Carrefour 2026 » visant un autofinancement libre de + 1,7 Md€ via 4 Mds€ d’économies de coûts sur 3 ans et 2 Mds€ d’investissements annuels, vs 2 Mds€ ;

- Dividende 2023 de 0,87 € et programme de rachat d’actions de 700 M€.